



ما هو التهديد القسري المُجبر الذي يواجهه قادة قحت !!

لا يجبرك على المُر ، الا ما هو امر منه!!

منذ بداية المواقف المخذية لقادة قحت كانت قناعتي ان هناك اسباب قسرية مُجبرة لاتخاذهم هذه المواقف، فلا يمكن لسياسي ان ينتحر هذا الانتحار الواضح الا لو كان مجبرا ومهددا.

قياسا على الفديوهات الواردة من فرنسا، ماذا لو كان هذا المؤتمر في بلاد فيها جالية سودانية اكبر!!

ماذا لو كان في السودان !!؟

هل متوقع انه يمكن لهؤلاء ان يواجهون جمهورا في المستقبل في فضاء مفتوح !!

سيسحلون ان حدث.

وليد محمد المبارك احمد