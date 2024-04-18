د. معز عمر بخيت: مصر يا اخت بلادي يا شقيقة 💕





اول عيد أحضرو في البحرين رغم السنوات الطويلة، فهذه المرة العيال كل واحد في بلد والمدام في العمرة والاهل مشتتين كحال اهل السودان، بس البركة في جيراني اتغدينا اول يوم في العيد وكانت احلى لمة، بس افتقدت كعك العيد كثيرا 🥹.

لكن قبل قليل كانت أحلى مفاجأة.. 😍 وانا في العيادة فاجأني صديقي العزيز من مصر الشقيقة دكتور صيدلاني محمد عبد الرحمن باحلى كعك وبسكويت مصري اصلي مصنوع في منزله العامر بأيدي ماهرة فاكتملت فرحة العيد بعد انقضائه وعاد من جديد 🤣.

مصر يا اخت بلادي يا شقيقة 💕 💕

شكرا محمد ورهيب رهيب رهيب الطعم ..

د. معز عمر بخيت

