مريم الصادق تظل حالة خاصة جدا بسبب الصراع الداخلي المرير الذي تكابده





نتفق أن مشكلة السياسة السودانية هي (تقزم) (الغيادات)، ولكن تظل مريم الصادق حالة خاصة جدا بسبب الصراع الداخلي المرير الذي تكابده والفصام النكد الذي تعيشه باستمرار مؤثرا على قدرتها على الحكم على الأشياء والمواقف،



بجانب قلة خبرتها الحياتية قبل السياسية وضعف قدراتها المشهود …المسكينة تحتاج من يمحصها النصح ويقنعها بأن تسدي لنفسها معروفا قبل الشعب بأن تغادر عالم السياسة والتخلي عن وهم أنها خلقت لأجله؛ فإنها لا تصلح له ولا يصلح لها.

Zuhair Abdulfattah Babiker