زوجة غوندوغان تثير غضب لاعبي برشلونة بمنشور مستفز!





تسببت زوجة لاعب فريق برشلونة لكرة القدم، إلكاي غوندوغان، الألماني الذي يحمل جنسية تركية، في إثارة غضب زملاء زوجها بالنادي الكتالوني من خلال منشور مثير على منصة إنستغرام.

نشرت عارضة الأزياء والمصممة التونسية الفرنسية، سارة العرفاوي، صورة لزوجها وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا ويرتدي قميص مانشستر سيتي، وأرفقتها بتعليق مستفز يصف فيه زوجها بأنه رجل عمل وجدير بالاحترام، وأن آراؤه الكروية تسعى للتطور، مما أثار استياء زملاء زوجها في فريق برشلونة.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب تصريحات غوندوغان الأخيرة التي أثارت جدلاً داخل الفريق الكتالوني، حيث تحدث عن لقطة طرد زميله رونالد أراوخو في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، التي أدت إلى خروج برشلونة من المسابقة.

وقال اللاعب الألماني إنه لم يشاهد جيدا لقطة طرد أراوخو، مضيفا: “إذا كان أراوخو ارتكب خطأ فربما كان يستحق الطرد، في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكدا إذا كانت لديك الفرصة للحصول على الكرة”.

وتابع: “إذا لم تملك فرصة فعليك الابتعاد، لا أعرف ما إذا كان وصل إلى الكرة، ولكن الأفضل أن تعطي المهاجم فرصة لمواجهة الحارس، ربما يضيعها أو ينقذنا الحارس أو حتى أن نستقبل هدفا، لأن الحصول على بطاقة حمراء في بداية المباراة يجهز على فريقك ويجهز عليك.”

وفهم لاعبو برشلونة تصريحات غوندوغان على أنها تحمل لأراوخو مسؤولية الخسارة، وهو ما أثار غضب عدد كبير منهم، حسب تقرير نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

ومع تواصل ردود الفعل الغاضبة على منشور زوجة غوندوغان، قامت هي الأخيرة بحذف المنشور.

ولم تكن تصريحات غوندوغان الأولى من نوعها التي أثارت حالة من الحنق بين زملائه، إذ سبق له التصريح بعد خسارة كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني أمام الغريم ريال مدريد، إذ قال اللاعب الألماني وقتها :”لم آت إلى هنا لخسارة هذه المباريات”.

الشروق الجزائرية