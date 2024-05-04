بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء





من المقرر أن تواصل محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلستها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 مايو 2024، للاستماع إلى استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم الحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

كانت محكمة جنح أكتوبر التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئية، قد رفضت معارضة نسرين طافش للحكم السابق وأيدت حكم الدرجة الأولى، والذي جاء بحبسها لمدة 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023.

واتهمت النيابة العامة نسرين طافش، المقيمة في دائرة الشيخ زايد، في 30 يناير 2023، بإصدار شيكًا بقيمة 4 ملايين جنيه لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بنية سيئة.

صدى البلد