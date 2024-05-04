إدارة البلد وجدلية تفويض الجيش





*هناك أزمة أمنية كبيرة في البلد بسبب الحرب الجارية ومع ذلك فإن وضعية الخدمات معقولة نسبة إلى بلد تواجه حرب وجود*

*سبب الأزمات القائمة السلطة نفسها والتى تتحرك ببطء في إكمال بعض الملفات*

*طالما أن الحرب واقعة فإن وجود الجيش في المشهد وقيادته له هو أمر واقع أيضا وكل أوجه الحياة اليوم مرتبطة بمجريات الحرب*

*تسيير أوجه الحياة الأخرى في شقها الخدمى والمدني يتطلب وجود إدارات مدنية في الأحياء والمدن والمحليات والولايات تعمل بالتنسيق مع الأجسام الرسمية إنابة عن المواطنين*

*الإدارات المدنية تكون بإختيار أفراد من الحي لخدمة الناس وتصعيد مجموعة منتخبة منهم كمجلس للمدينة ومن مجلس المدينة يتم إختيار مجلس المحلية ومن الأخير يتم انتخاب مجلس للولاية ومن الخلاصة مجلس نيابي للبلد كلها*

*المسألة بهذه البساطة وهذا الوضوح ولا تحتاج كل ما يعطلها اليوم بتقديرات مختلفة*!!

*المجالس النيابية=مجلس الحى=مجلس المدينة =مجلس المحلية =مجلس الولاية =مجلس النواب العام بالسودان و-بس في مرحلة الحرب الراهنة والتى تنتهي بنهايتها!*

*بقلم بكرى المدنى*