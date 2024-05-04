غوارديولا يكشف عن “مرشحه” للفوز ببطولة أوروبا 2024





عبّر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن ثقته في قدرة منتخب إنكلترا على الفوز بلقب بطولة أوروبا 2024، على الرغم من عدم تمكن الفريق من تحقيق بطولات كبيرة بفارق ضئيل.

تحت قيادة المدرب الحالي غاريث ساوثغيت، تأهلت إنكلترا لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، ولدور الثمانية في نسخة البطولة في 2022 في قطر، ووصلت لنصف نهائي بطولة أوروبا 2020 قبل الخسارة أمام إيطاليا.

وأشار غوارديولا إلى أن أداء المنتخب الإنكليزي “يشبه أداء سيتي في دوري أبطال أوروبا”، حيث تمكن الفريق من التتويج بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي، بعد محاولات فاشلة بفارق ضئيل في الماضي.

وذكر غوارديولا للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق، السبت: “المنتخب الوطني؟ جيد بحق. لكن الأمر لا يعتمد فقط على موهبة المهاجمين بل على الجوانب كافة وعلى المجموعة بكاملها. غاريث يعرف تماما ما يتعين عليه القيام به”.

وأضاف: “أنا أشعر والجميع يشعرون بأن المنتخب الإنكليزي في البطولات الأخيرة.. كأس العالم وبطولة أوروبا.. قطع خطوات كبيرة وكان على أعتاب التتويج فعليا. خسر في نهائي وتأهل لنصف النهائي”.

وتابع: “عندما تصل لهذه المراحل في كل عامين فإن (النجاح) سيتحقق وهذا يشبه حالنا تماما. لقد اقتربنا وفي النهاية رفعنا الكأس. هذا مؤكد. وإذا كانوا يثقون في قدرتهم على تحقيق ذلك فإنهم سيحققونه. أنا أثق في ذلك وسيحققون هم ذلك”.

وفي البطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام في ألمانيا بداية من 14 يونيو المقبل، ستلعب إنكلترا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها منتخبات سلوفينيا وصربيا والدنمارك.

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