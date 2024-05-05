حركة العدل والمساواة السودانية تدين الهجوم الذي تعرض له فريق الصليب الأحمر بجنوب دارفور

تعرض فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهجوم غادر نفذته مليشيات الدعم السريع عند عودة الفريق من قرية ليبي في محلية شرق الجبل بولاية جنوب دار فور يوم الخميس ٢-٥-٢٠٢٤، بعد زيارة قام بها الفريق لتقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الحريق الذي أشعلته مليشيات الدعم السريع عند هجومها على القرية. وقتل في حادث الهجوم على فريق الصليب الأحمر الدولي سائقين وإصابة ثلاثة آخرين من موظفي المنظمة الدولية.

تدين حركة العدل و المساواة السودانية بأغلظ العبارات الهجوم على فريق الصليب الأحمر الدولي و الإنتهاكات المستمرة التي ظلت الدعم السريع ترتكبها ضد المواطنين الأبرياء و المنظمات الدولية و القوافل الإنسانية، و التي تمثل إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يستوجب موقفاً حازماً من الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لحماية المواطنين و القوافل الإنسانية و الأممية من إنتهاكات هذه المليشيات.