محمد صلاح مطلوب في هذا النادي بالدوري الإنجليزي





وفقًا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، يسعى آرسنال إلى ضم نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا التوجه بعد تألق كاي هافيرتز مؤخرًا، مما دفع آرسنال لتغيير استراتيجيته في الانتقالات للتركيز على ضم جناح مميز بدلاً من مهاجم محوري جديد.

تشير الصحيفة إلى أن صلاح يعتبر أحد الأسماء الرئيسية على رادار آرسنال، خاصة مع قدرته على المنافسة في مركز الجناح الأيمن مع بوكايو ساكا وفي مركز رأس الحربة مع هافيرتز.

وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن مستقبل صلاح في ليفربول غير مؤكد بعد الخلاف الأخير مع المدرب يورجن كلوب، إلى جانب اقتراب انتهاء عقده ورغبة الريدز في تحقيق عائد مادي من رحيله.

وقالت “تيليجراف” إن صلاح ضمن لاعبي النخبة، ويوجد عدد قليل من المهاجمين يمكن اعتبارهم أصحاب كفاءة أعلى من النجم المصري.

ويرتبط محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025.

يستقبل فريق ليفربول ضيفه توتنهام، غدا الأحد، في مواجهة صعبة على ملعب أنفيلد، على أمل اللحاق مجددًا بقطار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، ضمن لقاءات الجولة 36 من البريميرليج.

بوابة فيتو