ثلاث سنوات للمتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش





أصدرت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشار وائل شعبان حافظ والمستشار سامر ذوي الفقار، وأمين السر رضا رجب، حكمها في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي، المعروفة إعلاميًا بطالبة العريش، بالحبس لمدة 3 سنوات.

كانت الهيئة القضائية قد استمعت في وقت سابق إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، بعد أن قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى دور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024، استجابة لطلب الدفاع، حتى يتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية.

بوابة فيتو