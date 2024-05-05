آخرهم أنس النجار، الداخلية تكشف ضبط عصابة سرقة الهواتف بمصر الجديدة





أفصحت وزارة الداخلية عن تفاصيل عملية القبض على عصابة متخصصة في سرقة الهواتف في منطقة مصر الجديدة، وأحدث ضحاياهم كان الصحفي الفلسطيني أنس النجار.

تمكنت الشرطة من تحديد وضبط المشتبه بهم بعد إجراء تحريات دقيقة وجمع معلومات استخباراتية، وتبين أن المتهمين هما عاطلان يحمل أحدهما سجل جنائي، ويقيمان في منطقة تخضع لسلطة قسم شرطة دار السلام. كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والتي كانت غير مرقمة.

اعترف المتهمان ببيع الهاتف المحمول لعميل لديه سجل جنائي سلبي، وتم ضبطه واسترداد الهاتف بفضل معلوماته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتم عرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما احتياطيًا لمزيد من التحقيقات.

بوابة فيتو