نانسي عجرم ناعية الأمير بدر بن عبد المحسن: خسرنا إنسان وشاعر استثنائي





نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن الذي توفي السبت.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: الرحمة لروح الأمير بدر بن عبد المحسن، بغيابه خسر عالمنا العربي إنسان مميز وشاعر استثنائي اجتمع الكل على حبه.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن وفاة الشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن.

وقدم آل الشيخ تعازيه قائلاً: “رحم الله الأمير الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته. عزاؤنا لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي.. إنه خبر حزين وأشعر بفقدان أب لي، ولكني أقول إن الحمد لله على كل حال”.

وبدر بن عبد المحسن هو شاعر سعودي ولد في 2 أبريل 1949، وعرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

وكرّمه الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز في عام 2019.

بوابة فيتو