هالاند يقود السيتي بتسجيل أربعة أهداف في مباراة تاريخية





رفض مانشستر سيتي منح آرسنال أي هدية، في الرمق الأخير من الموسم، باكتساحه وولفرهامبتون (5-1)، السبت، في مباراة احتضنها ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المتوهج إيرلينج هالاند رباعية للسيتي، في الدقائق (12، 35، 45+3 و54)، قبل أن يضيف بديله جوليان ألفاريز الخامس (ق 85)، فيما أحرز هي تشان هوانج هدف الذئاب الوحيد (ق 53).

ورفع الانتصار رصيد المان سيتي (الثاني) للنقطة 82، خلف آرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، لكن الأخير لعب مباراة أكثر، بينما ظل وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر، برصيد 46 نقطة.

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