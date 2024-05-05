آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج





واصل آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه السبت، على ضيفه بورنموث 3-0، ضمن منافسات الجولة 36 من البطولة.وسجل بوكايو ساكا في الدقيقة 45 (ركلة جزاء) ولياندرو تروسارد (70) وديكلان رايس (90+7) أهداف آرسنال.

وارتفع رصيد الجانرز بهذا الفوز إلى 83 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، أما بورنموث فتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

كووورة