رياضية
آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج
واصل آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه السبت، على ضيفه بورنموث 3-0، ضمن منافسات الجولة 36 من البطولة.وسجل بوكايو ساكا في الدقيقة 45 (ركلة جزاء) ولياندرو تروسارد (70) وديكلان رايس (90+7) أهداف آرسنال.
وارتفع رصيد الجانرز بهذا الفوز إلى 83 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، أما بورنموث فتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.
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