بالهاتريك 66.. رونالدو يكوي شباك الوحدة





أحرق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، شباك نظيره الوحدة، بتسجيل هاتريك جديد في مسيرته الكروية، وذلك خلال المباراة التي تجمع الطرفين السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقتين 7 و12 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن من إضافة الهدف الثالث له بالدقيقة 52.

ويعد ذلك هو الهاتريك رقم 66 لرونالدو على مدار مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.وسجل رونالدو هاتريك 3 مرات مع مانشستر يونايتد وهو نفس الحال بالنسبة ليوفنتوس، بجانب 45 رفقة ريال مدريد بالإضافة إلى 10 مع البرتغال.

ووصل مع النصر للهاتريك الخامس منذ انضمامه للفريق في يناير/كانون ثان 2023، ليصل إلى الثلاثية 66 في مسيرته.

وسبق وأن سجل رونالدو سوبر هاتريك في شباك الوحدة خلال الدور الثاني من الموسم الماضي، قبل يحرز هدفا في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي ثم ثلاثية جديدة بلقاء اليوم.

ويعتبر الوحدة هو أكثر الفرق استقبالا للأهداف أمام رونالدو في الملاعب السعودية بواقع 8 أهداف.

ويعود آخر هاتريك سجله رونالدو إلى فوز النصر على أبها بنتيجة 8-0، يوم 2 أبريل/نيسان الماضي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

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