مليون جنيه تبرع للنقابة ثمن عودة حلا شيحة للفن مرة أخرى بعد اعتزالها





حالة من الجدل حول قرار الفنانة حلا شيحة بالاعتزال عن الفن في عام 2021 بعد زواجها من الداعية الإعلامي معز مسعود، لكنها عادت للتمثيل مرة أخرى في عام 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل “إمبراطورية ميم”.

وفيما يتعلق بعودتها للتمثيل، أفادت مصادر أن حلا شيحة قررت التبرع بمبلغ مليون جنيه للنقابة، بهدف استعادة نشاطها الفني. تم تقسيم هذا المبلغ إلى دفعتين، حيث تم خصم 500 ألف جنيه من أجرها في مسلسل “إمبراطورية ميم” الحالي، وسيتم خصم المبلغ المتبقي من الأعمال الفنية المقبلة التي ستشارك فيها.

مسلسل إمبراطورية ميم كان من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والعمل مأخوذ عن رواية لـ إحسان عبدالقدوس، تدور حول حالة تمرد يتعرض لها أب لأسرة مكونة من 6 أولاد.

القاهرة 24