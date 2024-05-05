برشلونة يحدد خليفة ليفندوفسكي من ليفربول





تقرير يكشف عن تحديد إدارة نادي برشلونة الإسباني خليفة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يُذكر اسم النجم الأوروغوياني داروين نونيز من ليفربول كبديل محتمل.

ليفاندوفسكي سجَّل هدفًا من ركلة جزاء في مباراة السبت أمام جيرونا، لكن انتهت المباراة بفوز جيرونا 4-2، مما أدى إلى تراجع برشلونة إلى المركز الثاني في الدوري، وتتويج الغريم ريال مدريد باللقب للمرة الـ 36 في تاريخه قبل أربع مباريات من نهاية الموسم. يتبقى عامان على عقد ليفاندوفسكي، لكنه يتقاضى أجرًا مرتفعًا، ويرغب الرئيس لابورتا في بيعه من أجل الالتزام بسقف الأجور الذي حدده اتحاد الليغا بقيمة 175 مليون إسترليني في بداية الموسم الحالي.

ووفق صحيفة الصن، يشعر برشلونة أنّ نونيز يمتلك نفس مواصفات المهاجم البولندي ومستعد للتفاوض مع ليفربول للتوصل لاتفاق ومستعد لدفع الـ 140 ألف إسترليني أسبوعياً أجر نونيز، وهو أقل من أجر ليفاندوفسكي. التقرير أشار لرغبة نونيز بارتداء قميص البارسا مستقبلاً رغم سعادته بقميص ليفربول، فيما رأى قسم الصفقات في ليفربول قبل عامين أن كريستوفر نكونكو أفضل من نونيز، لكن كلوب أقنع القسم بنجم بنفيكا السابق ودفع النادي فيه 85 مليون إسترليني.

وسجل نونيز 18 هدفاً في جميع المسابقات بموسمه الثاني مع «الحمر» لكنه تلقى الكثير من الانتقادات لضعفه في إنهاء الهجمة ،وعلق مدافع الفريق السابق جيمي كاراغر: «نونيز يقدم ما عنده ويركض ويسبب مشاكل للخصوم ويسجل هدفاً غريباً ويمرر، لكن بعد موسمين مع ليفربول نحتاج أن يكون أكثر دقة في التسديد، هذا ليس أكتوبر أو نوفمبر، هذا ختام موسم ونهاية سباق على اللقب. كلنا جرب الموسم الأول وحاجة اللاعب للتأقلم لكن هذا موسمه الثاني ولا أعتقد أنّه سيحقق تطوراً كبيراً، لا أعتقد أن ما يقدمه كاف للفوز بأكبر الألقاب لذلك أعتقد أنه سيكون هناك قرار كبير بشأن مستقبله».

صحيفة الخليج