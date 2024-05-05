النساء يمرضن أكثر في «متوسط العمر»





أظهرت دراسة دولية حديثة أن النساء يعانين من الأمراض بنسبة أكبر من الرجال خلال فترة “متوسط العمر”، على الرغم من أنهن يمكن أن يعيشن لفترات أطول من الرجال.

وبحسب الباحثين، فإن الرجال على مستوى العالم يتأثرون أكثر بالمشاكل التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحوادث السير، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الجهاز التنفسي والكبد، بينما يظهر أن النساء يتأثرن بشكل أكبر بالاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن النساء يعيشن لفترة أطول بشكل عام من الرجال، ولكن يعانين من مستويات أعلى من الأمراض والإعاقة بالمقارنة مع الرجال.

صحيفة الخليج