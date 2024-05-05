تامر حسني يعلن انضمام ميكا لفيلمه الجديد ريستارت





أكد الفنان تامر حسني على انضمام الممثل الشاب سيد أسامه، المعروف بـ “ميكا”، لفريق عمل فيلم “ريستارت”، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونشر حسني صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام تجمعه بـ “ميكا”، مشيرًا إلى أنه “وجه جديد وواعد في عالم التمثيل”، وأكد على موهبته وأمله في مستقبل مشرق له. وأضاف: “ميكا الوجه الجديد العسل، ابو دم خفيف، انضم لأسرة فيلم ريستارت النهارده، وللعلم اسمه الحقيقي سيد أسامه، مبروووووك يا ميكا”.

يذكر أن سيد أسامه قد شارك مؤخرًا في مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وقدم أداءً مميزًا فيه بجانب نجوم آخرين.

الشروق نيوز