آيتن عامر عن حفل تامر حسني: شكرا على اليوم الحلو وتشجيعك ليا





وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة شكر للمطرب تامر حسني، بعد مشاركتها في حفل “العين السخنة” ضمن سلسلة حفلات احتفالات الربيع، والتي حظيت بحضور كامل العدد.

نشرت “آيتن” صور الحفل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعبرت عن شكرها قائلة: “شكراً على هذا اليوم الجميل والحفل الرائع، وروحك الرائعة وحضورك الكريم وموهبتك، وبالطبع على شجاعتك التي لا توصف وتشجيعك. وأجمل شيء بالنسبة لي هو أنني قمت بغناء إحدى أغانيك المفضلة لدي”.

وقد شاركت الفنانة آيتن عامر المطرب تامر حسني في أداء أغنيته الشهيرة “عيونه دار” خلال حفله في العين السخنة، حيث أظهر الجمهور حبهم وتشجيعهم الكبير له.

جريدة الدستور