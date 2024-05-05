ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادى





تمكنت وحدة مباحث قسم قنا يوم الأحد من ضبط المتهم بسرقة 5 شاشات داخل فندق جامعة جنوب الوادي بالحرم الجامعي. المتهم كان أحد النزلاء واستغل فترة نوم الموظفين لارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، بالواقعة وتم تحرير محضر بالحادثة. تحقيقات المفتش مصطفى أبوالمجد كشفت هوية المتهم ومكان إقامته، وبالتعاون مع القوة الأمنية تم القبض عليه واستعادة المسروقات. تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

جريدة الدستور