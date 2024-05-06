صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام





قاد النجم المصري محمد صلاح، الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية، فريق ليفربول إلى فوز ساحق على توتنهام 4-2 يوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجل صلاح هدفًا وساهم في هدفين آخرين، وهو ما ساهم في استعادة بعض من بريق الفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.

شهدت المرحلة أيضًا فوزًا كبيرًا لتشيلسي على وست هام بنتيجة 5-0، حيث سجلت هذه النتيجة فوزا ساحقا لفريقهم. بفضل أهداف محمد صلاح وأندي روبرتسون وكودي جاكبو وهارفي إليوت، استطاع فريق ليفربول تحقيق الفوز الذي كان بحاجة ماسة إليه، بعد سلسلة من النتائج الضعيفة في الفترة الأخيرة.

ولا تزال أمام ليفربول، حسابيا، فرصة للفوز باللقب إذ يبتعد بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر قبل مباراتين على خط النهاية وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي ثالث الترتيب والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

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