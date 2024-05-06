ميسي يصنع التاريخ.. رقمان قياسيان في سداسية إنتر ميامي بالدوري الأميركي – فيديو





في الدوري الأميركي لكرة القدم، سجّل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا يوم الأحد، حيث صنع خمسة أهداف لفريقه إنتر ميامي في شوط واحد ضد نيويورك ريدبولز. انتهت المباراة بفوز ميامي بنتيجة 6-2، وقد سجّل ميسي هدفًا وصنع خمسة آخرين، جميعها في الشوط الثاني بعد أن كانت النتيجة تقدم لصالح ريد بولز بهدف نظيف في الشوط الأول.

يعتبر هذا الأداء من ميسي إسهامًا في ستة أهداف في شوط واحد رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الأميركي، حيث كان الرقم السابق مشتركًا بين خمسة لاعبين. ولم يكن إبداع ميسي وحده، فقد شهدت المباراة أيضًا تألق النجم السابق لبرشلونة وليفربول، لويس سواريز، الذي سجّل ثلاثة أهداف.

Tres minutos le tomó a Matias Rojas anotar su primer gol en casa 🤩😮‍💨 pic.twitter.com/zM8JL6ar5S — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

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