بعد إعلان إصابته بالسرطان.. أول تعليق من محمد عبده





أدلى المطرب محمد عبده بتصريحات حول وضعه الصحي، بهدف تطمئن جمهوره ومحبيه بعد انتشار تسجيل صوتي يظهر فيه وهو يواسي صديقه الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، وكشف أيضًا أنه يخضع لعلاج الكيميائي في باريس.

أكد محمد عبده في تصريحاته التلفزيونية: “الحمد لله، بفضل الله أنا بحالة جيدة، وأنا في مرحلة التعافي بإذن الله، وكان من الواجب علي أن أحضر جنازة الأمير بدر، لكن لم أستطع السفر، فأرسلت ابني بدر لتقديم التعازي نيابة عني”.

وكانت إعلان محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان قد جاء في رسالة صوتية سجلها مع الشاعر الراحل بدر عبد المحسن قبل وفاته، حيث اتصل محمد عبده بالشاعر الراحل قبل وفاته بأيام ليعزيه ويواسيه بسبب مرضه.

بوابة الفجر