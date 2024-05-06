كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة





ضمن جهودها الرامية إلى كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، قامت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتحقيق في تقارير تفيد بقيام شخص ما بإلقاء زوجته من السيارة واختطاف أطفاله في دمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين (نجار – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وزوجته (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) لخلافات أسرية بينهما وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم اهتمامها بأنجالهم وترك مسكن الزوجية.

وبعد ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام باصطحابه رفقته، لكن حدثت مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفي إلا أنها سقطت أرضًا.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

بوابة الفجر