الفنانة نانسي عجاج صاحبة المبادئ سقطت في تناقض أخلاقي فظيع





مادياً كسبت نانسي عجاج الكثير من وراء هذا الحفل، ولن تعدم بالطبع من يدافع عنها، خصوصًا أولئك الذين يرون في الجيش عدواً لهم، وسبباً في قطع الطريق أمام أحلامهم السُلطوية، وهؤلاء لا تهمهم نانسي في حد ذاتها، ولكن النموذج الذي يحتاجون إليه لتزيين مواقفهم،

أما معنوياً فقد سقطت الفنانة صاحبة المبادئ في تناقض أخلاقي فظيع، لأنها سمحت لقوى معادية باستخدامها في صراعاتها الدموية ضد بلدها، واستثمرت في نجوميتها مقابل الدراهم، فالمكان ما زي بقية الآمكنة، وكان البيع بالتراضي بالطبع،

ويبدو أنها كبوة ناسي التي سوف تطاردها طويلاً، في أي مكان تذهب إليه بعد اليوم، فالقصة أكبر من لا للحرب، وبات أمامها طريق مُعبد، هو أن تنضم (للأشاوس) وتحصل على الإقامة الذهبية، فهل سوف تذهب فيه للأخر، أم أنها مجرد حفلة انتهت بجمع الكراسي وتصبحوا على خير يا شباب؟

عزمي عبد الرازق

