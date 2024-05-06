الكتلة الديمقراطية: تطوير الرؤية السياسية والهياكل التنظيمية واللوائح الحاكمة

قالت الكتلة الديمقراطية بأنه تنطلق الجلسات التحضيرية لاجتماعات الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تطوير الرؤية السياسية والهياكل التنظيمية واللوائح الحاكمة، ومخاطبة القضايا الإنسانية وسبل حل الأزمة السودانية. ذلك سيكون في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخامس من مايو. وستنعقد الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الكتلة الديمقراطية صباح يوم الثلاثاء، السابع من مايو، بتشريف الأجهزة الإعلامية والدبلوماسية ورموز المجتمع. ستختتم الفعاليات السياسية باجتماع للكتلة الديمقراطية والقوى السياسية والمدنية والمجتمعية في الثامن من مايو بهدف التوافق على رؤية شاملة للحل الوطني.