سيدة أمام محكمة الأسرة: «علاقاته النسائية وصلت إلى مسكن الزوجية»





تقدمت سيدة شابة بدعوى نفقة ومتعة ضد طليقها بسبب طردها من منزل الزوجية وتطليقها غيابيا، نظرًا لاعتراضها على سلوكه العنيف والمهين أمام أطفالهما. في جلسة المحكمة الأسرية، أفادت الزوجة بأنها تزوجت من تاجر منذ 12 عامًا وأنجبت 3 أطفال منه، ومنذ بداية زواجهما كانت هناك خلافات بسبب سلوكه غير الطبيعي وافتقاده للأخلاق والاحترام. أكدت أنه كان يعتدي عليها بالضرب دون سبب ويتجاهل حقها في الاحترام، وكان يتجاوب بسلبية عند اعتراضها على تصرفاته. بالرغم من محاولاتها للتصالح بناءً على نصائح والدتها، إلا أن الأمور لم تتحسن، وظلت تعيش معه بصبر لسنوات. كما كشفت أنه عندما علمت بوجود علاقات معروفة له مع سيدات أخريات، حاولت تصديق تبريراته، ولكن دون جدوى، حيث استمر في اتهامها بعدم الاهتمام بنفسها.

وذكرت المدعية: «في إحدى المرات توجهت بصحبة أطفالى لزيارة والدتى، أخبرتنى جارتى بأن إحدى السيدات دخلت مع زوجى مسكن الزوجية، وعندما عاتبته قالى ده بنت عمتى وعندما وجدتك مش موجودة غادرت الشقة على الفور، الشك ظل يروادنى ومبرراته أصبحت غير مقبولة حتى تحول الشك إلى يقين، وعلمت بأن علاقاته النسائية وصلت لمسكن الزوجية دون أن يعمل لى أي اعتبار واجهته فاعتدى عليه بالضرب واحدث اصابتى وطردنى أنا وعيالنا في الشارع» وأضافت: «فوجئت به يطلقنى غيابيا، ويخبرنى بأنه لم يعطينى حقا من حقوقى، وظل يهددنى بأننى مش هعرف أصرف على عيالنا» .

المصري اليوم