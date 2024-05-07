الخارجية السودانية ترفض ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية





أصدرت وزارة الخارجية السودانية تصريحا صحفيا يوم الاثنين، أعلنت فيه رفضها ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية من كتابات وتعليقات لكُتاب أعمدة وناشطين سودانيين لايعبر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

في هذا الخصوص ترفض وزارة الخارجية ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية، ولغة لا تشبه ما عرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، خاصة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة.