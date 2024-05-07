سقوط كارثي يزلزل موسم مانشستر يونايتد





مانشستر يونايتد تلقى هزيمة مدوية خارج ملعبه على يد كريستال بالاس بنتيجة 4-0، يوم الإثنين، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه الخسارة تركت مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، مما يعرضه لخطر عدم التأهل لأي بطولة أوروبية في نهاية الموسم. بالنسبة لكريستال بالاس، فقد تمكنوا من الحفاظ على موقعهم في المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.

هذه الخسارة جعلت مانشستر يونايتد يسجل أسوأ سجل هزائم في موسم واحد في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر في 13 مباراة، وفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات. وكما أشارت الشبكة، فإن كريستال بالاس نجحوا في تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخهم.

من جهة أخرى، أفادت شبكة “أوبتا” بأن مانشستر يونايتد استقبل 81 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، وذلك قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.

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