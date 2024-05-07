هزم الأهلي.. الهلال يضع يدا على لقب الدوري السعودي





أحكم الهلال قبضته على لقب الدوري السعودي للمحترفين في هذا الموسم، بعد فوز مثير على مضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28، الذي أقيم مساء الإثنين على ملعب “الجوهرة المشعة”. وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة ليواصل تصدره لجدول الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر، الذي يحتل المركز الثاني، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وبوصوله إلى هذا الحد، يبتعد الهلال عن حسم لقب الدوري بنقطة واحدة فقط، حيث يكفيه التعادل في المباراة المقبلة أمام الحزم يوم السبت ليتوج باللقب للمرة الرابعة في آخر خمس مواسم، بينما اذا تعثر النصر في مواجهته أمام الأخدود يوم الخميس يتمكن الهلال من التتويج باللقب مبكراً.

كووورة