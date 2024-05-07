كلوب مهدد بالغياب عن “مباراة الوداع” أمام جماهير ليفربول





وفقًا لتقرير بريطاني نُشر يوم الإثنين، يواجه المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، تهديدًا بالغياب عن آخر مباراة له في الملاعب الإنكليزية في ختام الدوري، في حال تلقيه بطاقة صفراء في المباراة القادمة.

ووفقًا لما ذكره موقع “ليفربول إيكو” الإنكليزي، فإن كلوب بحاجة إلى تجنب تلقي بطاقة صفراء إذا كان يرغب في المشاركة في المباراة الختامية على ملعب آنفيلد في 19 مايو الحالي.

يأتي هذا في سياق قرار كلوب بإنهاء مسيرته مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، بعد بداية تاريخية بدأت منذ أكتوبر 2015، حيث قاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإنكليزي بعد غياب دام 30 عامًا.

وأكد “ليفربول إيكو” أن كلوب (56 عامًا) يجب أن يبقى هادئًا خلال المباراة المقبلة، لتفادي تلقي بطاقة صفراء ثالثة قد تؤدي إلى إيقافه لمباراة.

الحرة