فرانكفورت يفتتح مزاد مرموش بين ليفربول وتوتنهام على 50 مليون يورو





نادي آينتراخت فرانكفورت لا يستعجل في التفكير ببيع نجمه عمر مرموش، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لا يمانع في التفاوض عند تلقي عروض تصل إلى 50 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وجود اهتمام من ليفربول وتوتنهام بالتعاقد معه.

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن آينتراخت فرانكفورت ليس في عجلة من أمره ببيع مرموش، نظرًا لصلاحيته العقدية حتى عام 2027، لكنه سينظر بجدية لأي عروض تصل إلى هذا المبلغ.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام أندية إنجليزية كبرى، مثل ليفربول وتوتنهام، بضم مرموش، الذي استطاع خلال موسمه الأول مع فرانكفورت تسجيل 16 هدفًا وصناعة 6 آخرين في 39 مباراة بجميع البطولات.

الشروق نيوز