



تعليمات .. أمنع الاسترجال في نقد غناء نانسي في الامارات، عندكم سياسيين رجال ونساء مرتشين، وعندكم مسئولين (شحادين) .. عينكم للفيل وتطعنوا في نانسي.

ارتباط حكومة الإمارات وليس شعبها بالمليشيا الارهابية بات قضية دولية لن تغيرها حفلة .. والمطلوب فيها تحركات دبلوماسية وقانونية من الحكومة والمواطنين بالذات في المهاجر الغربية، لو اشتغلوا صاح .. Game Over ودعم المليشيا من اي دولة بقيف .. لو عملوها بوستات في نقد حفلة وفنان .. أو قحتنة وكلام عن “طرفي صراع” .. الموضوع ماشي ومستمر.

مكي المغربي