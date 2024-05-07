معركة الفاشر والعمى الإستراتيجي





سقوط الفاشر يعني سقوط مناطق الشمال ، تأثير دومينو متوقع ومن ظن غير ذلك فليراجع تقديراته وحساباته ، سقوط المدينة لن يدفع بصعود مشاريع جديدة بل سيعجل بزحف المرتزقة نحو مناطق الجيش بالشمال ويعزز من فرص دخول أطراف غربية باحثة عن مصالحها لبناء تفاهمات جديدة مع الدعم السريع بشرعية جديدة أساسها الأمر الواقع ..

الفاشر منطقة مهمة في مسار الحرب وفقدانها يعني تضييق الخناق على الجيش وحصاره في مناطق محددة وتآكل حدود سيطرته وتراجعه شمالا ، هذا التراجع سيؤدي إلى إنقسامات داخلية وخوف داخل المجتمعات الشمالية ورغبة في تجنب الحروب والخضوع للآمر الواقع وليس السعي نحو الإنفصال الذي سيفقد في ذلك الوقت القدرة على المقاومة او التأثير وسيكون المبشرين به أو الداعمين له هم في خانة الفلول وأعوانهم ..

الفاشر آخر قلاع المقاومة في الجبهة الغربية وصمودها يعني إستقرار المناطق الشمالية ، لو أراد أبناء الشمال أن ينجو فعليهم الذهاب والقتال في الفاشر التى تمثل عمق حيوي وإستراتيجي لمناطقهم في ظل الحرب الحالية ، ومن ظن أن الشمال سينجو لو سقطت الفاشر فعليه النظر لمحيطنا الجغرافي وأخذ العبر من التجارب، فالمعركة التي لاتخوضها بالخارج ستأتيك بالداخل وحينها ستكتفي بالفرجة والتسليم والقول والله نحن ما كنا فلول ..

Hasabo Albeely