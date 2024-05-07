الخارجية الإسرائيلية تؤكد مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر





أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن الشخص الذي قتل في مصر هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وفقًا لتقارير مراسلي “الحرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الرجل الذي تم قتله كان لديه ورشة عمل في مصر، وأن السفارة الإسرائيلية في القاهرة تتواصل مع السلطات المصرية التي تجري تحقيقًا في ظروف الحادثة.

وتفيد التقارير بأن رجل الأعمال قُتل على يد شاب مصري في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية، شمال غربي مصر.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية التي نقلت عن تقارير إعلامية مصرية إن رجل الأعمال دخل إلى مصر بجواز سفر كندي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الملف الشخصي لرجل الأعمال على موقع “لينكدإن” يشير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة مصرية لتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ولها مكاتب في أوكرانيا وإسرائيل.

الحرة