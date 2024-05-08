🔴 الخرطوم تتعرض لأفظع عملية نهب وتدمير واستباحة لعاصمة عربية إفريقية على مر القرون





ولو حتى فرانسوا تمبلباي …

على ضوء مستجدات حرب 15 أبريل 2023م في الخرطوم أتمنى أن تحدث مفاجأة ويفوز الجنوبي مسرا.

ربما يكون مسرا أفضل لنا من كاكا.

بصراحة على ضوء ما فوجئنا به في هذه الحرب من ضغائن ربما كان حتى فرانسوا تمبلباي أفضل لو كان حيا ، كيف لا وفاكت تقاتل داخل الخرطوم التي تتعرض لأفظع عملية نهب وتدمير واستباحة لعاصمة عربية إفريقية على مر القرون كل ذلك لأجل نصرة المشروع العروبي العظيم لسعادة السفير.

ياللبؤس.



#كمال_حامد 👓