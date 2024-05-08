وقود مستدام ودوري للكرة.. أبوظبي تضخ استثمارات ضخمة في البرازيل !





ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن أبوظبي تخطط للاستثمار ما يقارب 13.5 مليار دولار في مشروع كبير للوقود الحيوي في البرازيل على مدى العقد القادم، ضمن إطار خطط واسعة للبلاد تشمل إنشاء بورصة جديدة.

ووفقًا للصحيفة، تنوي شركة “مبادلة كابيتال” الإماراتية إنتاج وقود الديزل المتجدد وكيروسين الطيران “المستدام” باستخدام مواد نباتية غير غذائية كمكون أساسي.

تعزز ذراع إدارة الأصول التابعة لصندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي رهاناتها على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث تمتد استثماراتها من خطوط المترو والجامعات الطبية إلى حصة أغلبية في المالك المحلي لعلامة “برغر كنغ” التجارية.

تشمل الخطة الإماراتية تطويرًا واسع النطاق من قبل شركة الطاقة “Acelen” في البرازيل، التابعة لصندوق “مبادلة”، لإنشاء خمس “وحدات” بقيمة 2.7 مليار دولار، ومن المقرر بدء إنتاج الوحدة الأولى بحلول نهاية عام 2026.

سيتألف كل منها من مصفاة جديدة بقدرة على معالجة 20 ألف برميل من الوقود الحيوي يوميًا، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها والمناطق المزروعة لزراعة محاصيل المدخلات.

وقال رئيس “مبادلة كابيتال” في البرازيل، أوسكار فالغرين، للصحيفة البريطانية، إنه من المقرر التمويل بمبلغ متوقع قدره 13.5 مليار دولار من خلال مزيج من الأسهم والديون على مدار فترة زمنية من 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف: “الأمر كله يتعلق بالمواد الأولية (التي) هي في الواقع الزراعة”.

وقال فالغرين: “ربما تكون البرازيل هي الدولة الأفضل على هذا الكوكب عندما يتعلق الأمر بالكفاءة الزراعية بسبب المناخ والتربة الخصبة”، مردفا: “البرازيل بالنسبة للزراعة مثل أبوظبي بالنسبة للنفط”.

والشهر الماضي، قالت شركة “أتفوس” البرازيلية لإنتاج الإيثانول في بيان إنها وقعت اتفاقا لبناء مصنع للميثان الحيوي بولاية ماتو غروسو دو سول باستثمارات من المتوقع أن تتجاوز 350 مليون ريال برازيلي (69.4 مليون دولار).

ومن المتوقع كذلك أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الميثان الحيوي 28 مليون متر مكعب، وسيعتمد أول مصنع لشركة “أتفوس” على مخلفات قصب السكر.

وسيكون مقر المصنع في “نوفا ألفورادا دو سول”، حيث تملك شركة “أتفوس”، المدعومة من شركة “مبادلة كابيتال” التابعة لحكومة أبوظبي، مصنعا للإيثانول.

ووصف فالغرين نهج “مبادلة” في البلاد بأنه مغاير، إذ ظل على حاله خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في العقد الماضي.

وقال: “لقد قمنا بالاستثمار النشط للغاية في البرازيل، على مدى السنوات العشر الماضية، في بيئة كان معظم المستثمرين الأجانب يتجنبونها”.

وتشارك مبادلة للاستثمارات المالية أيضا في محادثات بشأن دوري كرة قدم جديد مقترح في البرازيل يهدف إلى تجميع وبيع الحقوق التجارية.

وقال فالغرين: “نحن متفائلون للغاية بشأن مناخ الاستثمار في البرازيل خلال الوقت الحالي والفرص التي نراها”.

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