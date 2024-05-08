دورتموند يصعق باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا





بوروسيا دورتموند صدم مضيفه باريس سان جيرمان بفوز مهم مساء الثلاثاء، حيث أحرز هدفًا وحيدًا سجله ماتس هوميلز في الدقيقة 50، ليتأهل الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد تكرر دورتموند فوزه بنفس النتيجة التي حققها في مباراة الذهاب، ليتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 1997 و2013.

أما باريس سان جيرمان فقد فشل في التأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2020، وودع المنافسة في نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2021.

وبوروسيا دورتموند الآن ينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف النهائي الثاني، الذي سيُلعب مساء الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 2-2 في ميونخ الأسبوع الماضي.

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