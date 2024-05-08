أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!





تسببت تصريحات مارسيل ديساييه، أسطورة المنتخب الفرنسي، في إثارة الجدل بعدما كشف عن توقعاته حول احتمال انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل. ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتشير تقارير إعلامية إلى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

ومع ذلك، أعرب ديساييه عن آرائه قائلاً: “مبابي سيكون حراً بدون عقد في الصيف المقبل، وقد أبديت وجهة نظر مختلفة بخصوص مستقبله. لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له، خاصةً مع وجود فينيسيوس وبيلينجهام ولاعبين آخرين يقدمون جودة عالية”.

وأضاف النجم الحاصل على كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، في حديثه لشبكة “بي إن سبورتس” الإنجليزية: “أعتقد أن مبابي قد لا يكون النجم الأول بالشكل الذي يرغب فيه في ريال مدريد. لذا، ربما ينتقل إلى الدوري السعودي، حيث أصبحت كرة القدم صناعة، وقد يجد فرصة للعب هناك على الأقل لموسم واحد على الأقل”.

واختتم “انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة”.

وكان مبابي ارتبط بالانتقال إلى الهلال الصيف الماضي في صفقة ضخمة، لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في قلعة “حديقة الأمراء”.

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