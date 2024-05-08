



حميدتي وأنا اوصفه هنا بـــ ( حميرتي ) ، كان يعتقد أن لا غيرهم كدعم سريع قاتل من قبل ، ويهدد عندما كان نائباً لرئيس مجلس السيادة قائلاً نصاً :

” الحرب ديل شافوها وين والعرفهم بيها شنو الواحد إلا يموت تضربه عربية ولا في سريره ”

وكان يقصد من يخرجوا محتجين على سياساتهم الخاطئة ضد الوطن ، ويقصد بشكل مباشر (الكيزان) ، عندما كانوا لا يحملوا السلاح لأن المعركة سياسية .

أكبر انجازات حميدتي العسكرية ما تسمى لديهم المعركة العظيمة ( قوز دنقو ) ، والتي كانت بمساندة الطيران الحربي وقوات هيئة العمليات وقوات الإحتياطي المركزي .

وزين له عقله الصغير أنه قادر على هزيمة الجيش السوداني ! وتناسى عمداً معارك عظيمة للسودانيين من كرري مروراً بالميل أربعين إلى معركة صد الزراع الطويل لحركة العدل والمساواة والتي أهلك فيها الجيش السوداني وهيئة العمليات والدفاع الشعبي أكثر من 300 عربة مسلحة بكامل عتادها في ظرف ساعات معدودة .

” فعلاً أفكار خزعبلية تتناسب وفكر حميدتي وعبد الرحيم أخوه ”



محمد السر مساعد