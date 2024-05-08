شاهد بالفيديو | «البليهي يصفع زميله».. مشهد صادم في الملاعب السعودية





بعد مباراة الهلال أمام أهلي جدة في ملعب “الجوهرة المشعة”، تسببت لقطة بين مدافع نادي الهلال السعودي، علي البليهي، وزميله الظهير البرازيلي رينان لودي، في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وتظهر اللقطات التي التقطها مشجعون في المدرجات بعد صافرة نهاية المباراة، لودي يسحب شالًا كان بحوزة البليهي، قبل أن يستدير البليهي ويقوم بصفعه على وجهه، مما أثار ردود فعل سلبية على وسائل التواصل، حيث اعتبر البعض أن هذا السلوك لا يمكن تبريره بأنه مزحة.

ويبدو أن الموقف الانفعالي بين ثنائي الهلال انتهى بشكل سريع، حيث نشر لودي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام» تجمعه مع علي البليهي.

وكان البليهي قد شارك في فوز الهلال «القاتل» أمام الأهلي، بهدفين مقابل واحد، على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، مساء الاثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. فيما أكدت العديد من التقارير المحلية والعالمية، اقتراب رينان لودي من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد تقديمه مستوياته غير مرضية، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 علي البليهي مع لودي بعد نهاية اللقاء 😳😳😨pic.twitter.com/meqc07Qbv8 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) May 7, 2024

صحيفة الخليج