طائرات ورقية تقضي على آمال أرسنال باللقب





تخيبت آمال جماهير أرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما شاهدوا لاعبي فريق فولهام وهم يلعبون بالطائرات الورقية في ملعب التدريب بدلاً من الاستعداد الجاد لمواجهة مانشستر سيتي.

نشر مهاجم فولهام راؤول خيمينيز مقطع فيديو يظهر فيه هو وزملاؤه يلهون بالطائرات الورقية وكأنهم في نزهة على شاطئ البحر، مما دفع جماهير أرسنال للتعليق بالقول: “هل يمكن لهؤلاء أن يعوقوا سيتي وهم يستمتعون بالطائرات الورقية؟”، و”هذا ليس الفريق الذي نحتاجه لتحقيق التعادل أو الفوز على سيتي، لقد طبخنا”، و”الموضوع مُحسم لمشجعي أرسنال”، و”آمالنا تتعلق بتلك الشباب”.

وسيتصدر سيتي في حال فوزه السبت في لندن على فولهام وينتظر مفاجأة من جاره اليونايتد الأحد عندما يستقبل أرسنال في أولد ترافورد. ويتوجب على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن يضبط أعصابه الأحد كي لا يحصل على بطاقة صفراء سادسة تجبره على الغياب مرة ثانية عن لاعبيه في آخر مباراة بالموسم أمام إيفرتون.

صحيفة الخليج