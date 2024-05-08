بسبب السجائر الإلكترونية.. إيداع أكثر من 1200 شخص المستشفيات خلال عام





خلال العام الماضي، شهدت فيتنام إيداع أكثر من 1200 شخص في المستشفيات بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، وفقًا لتقرير من إدارة الخدمات الطبية الفيتنامية. ونقلت صحيفة “في إن إكسبريس” عن لونج نجوك كوي، رئيس إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، أن من بين الـ1200 مريض، يوجد 27 مريضًا أقل من 16 عامًا، بالإضافة إلى 44 مريضًا يتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا.

وكشفت دراسات استقصائية أُجريت حول تدخين السجائر الإلكترونية في 11 منطقة، أن معدل تدخين السجائر الإلكترونية بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا ارتفع من 2.6% في عام 2019 إلى 1.8% في عام 2023. وارتفع المعدل بين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا من 3.5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.

بوابة الأهرام