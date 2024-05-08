طبيبة جهاز هضمي.. تلك هى فوائد وأضرار القهوة الصباحية





مشروب القهوة يحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم بسبب طعمه الفريد وتأثيره المنشط، لكن هل ينصح بشرب القهوة في الصباح؟

توضح الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، أن القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يزيد من النشاط العقلي والجسدي في الصباح. كما أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل داء السكري والاكتئاب وأمراض السرطان.

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن للأشخاص الأصحاء تناول ما يصل إلى 400 ملجم من الكافيين يوميًا، ما يعادل 2-4 فناجين من القهوة. ويجب مراعاة أن الكافيين موجود أيضًا في مشروبات أخرى مثل الشاي والكاكاو.

وتشير إلى أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص قد يعانون من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب بعد تناول كمية صغيرة من القهوة. لذلك، ينبغي على كل شخص تحديد كمية الكافيين المناسبة له بناءً على تجارب شخصية، ولكن دون تجاوز التوصيات الصحية.

ويفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة. ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة. وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن تزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن. لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام.

وتشير الطبيبة، إلى أن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم، أفضل للمعدة. ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة مصدر للكوليسترول. لذلك يجب إضافة كمية قليلة منها إلى القهوة. أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.

بوابة الأهرام