نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي سلطان دار مساليت





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير بمكتبه ببورتسودان اليوم السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين، سلطان دار مساليت .

وتلقى سيادته تنويرا كاملا حول مشاركته في مؤتمر باريس.

وأوضح السلطان بحر في تصريح صحفي أن مشاركته في مؤتمر باريس اجهضت أكبر مخطط إقليمي ودولي لتقسيم السودان وإعلان دولة دارفور من باريس.

وكشف بحر الدين ،أن مشاركته ساهمت في إلغاء المؤتمر الذي لم يستمر سوى لساعات ولم يصدر بيان ختامي مايمثل نصرا للشعب السوداني وارادته الوطنية.

وابأن بحر أنه قام بزيارة البرلمان الفرنسي والتقى رئيس اللجنة الإجتماعية واطلعه على احتياجات السودانيين اللاجئين في مصر وتشاد ويوغندا وجنوب السودان وليبيا والذين يعيشون أوضاع انسانية سيئة.

و التقى سيادته بعدد من المنظمات الإنسانية الفرنسية وتم تنويرهم بالاوضاع المعيشة الصعبة الناتجة من الحرب الدائرة الآن.

وابان سيادته أنه التقى عدد من أفراد الجالية السودانية وواضح لهم المخطط والمؤامرة التي حيكت لتقسيم السودان مبينا أن الحاضرين أبدوا تجاوبا كبيرا عزز من الروح الوطنية .

وأوضح بحر أن نائب رئيس مجلس السيادة أصدر عدد من التوجيهات سيتم التعامل معها والالتزام بها.

صحيفة اليوم التالي