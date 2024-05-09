راشد عبد الرحيم: الهجانة ام ريش





حملت العملة السودانية في إصداراتها الأولي و كذلك طوابع البريد صورة عالقة في أذهان السودانيين و محل فخرهم هي صورة ذلكم الجندي راكب الجمل و علي قبعته الرمز التليد ( الريشة )

إنها صورة جندي الهجانة الباسلة التي ظلت تسطر اروع الأمثلة في تأريخ السودان . تحمي الحدود و جنودها علي ظهور الجمال صابرون في الفيافي مع ندرة المياه و تفرع الطرق و المسارات .

بالأمس أعادت الهجانة إلي أهل السودان إنتصارا جديدا و هي تحرر جبال كردفان و جبل الغر و تتقدم لتحربر كل المناطق حولها .

إنتصارات تأمنت بها مدينة الابيض الشامخة حيث سطرت الهجانة بقيادة اللواء فيصل محمد الحسن ملاحم بطولية خالدة دمرت فيها فلول التمرد و أهلكت قائدها الذي تفاخر به العقيد ( شيريا ) .

الهجانة قوة خالدة ضاربة من قواتنا المسلحة نقشت بطولاتها أشعار شعبنا الذي يفخر بها دائما .

( هجانة ام الريش هم اساس الجيش

زولا فتر مافيش

عدونا ندشو دشيش )

الهجانة هي ما تعكسه معاني إسمها .

( الهاء هجوم و اصالة

و الجيم جنود دفارة

و الالف شموخ و إمارة

و النون نسور و جسارة )

معركتنا ضد المتمردين الجنجويد هي معارك الوطنية و الأصالة الحقة .

معاركنا الباذخة التي يقودها جيشنا الأبي تتواصل و تسجل كل يوم إنتصارا من معارك امدرمان إلي الابيض يتخللها الصمود الباسل في ( القميرة ) العزيزة بابنوسة و في فاشر السلطان . و غدا تمضي الإنتصارات في الجزيرة الخضراء .

و لن تتوقف جحافل النصر حتي تحرر السودان كله من أوباش الجنجويد و توابعهم من الخونة .

راشد عبد الرحيم