نانسي عجاج ما بنصحح ليها من ١٠٠
نانسي عجاج ما بنصحح ليها من ١٠٠ ولكن من الحد الأدنى وهو الحياد الحقيقي ما الاستهبال الواضح ، لو قلنا انه كان مجرد حفل من أجل عدادات فليس ثمة مشكلة قي ذلك وان غنت من اعلى برج خليفة لكل الكائنات ، ولكن لا يمكن ان نكون بالسذاجة بحيث تمر علينا الأهداف الموضوعة سلفا للحفل بهذه البساطة من خلال فنانين ورموز لهم شعبية ولهم تقدير .
الحفل برمته والمشاركة فيه هو عمل يهدف إلى تحسين الصورة من جهة ومن جهة اخرى اشبه بالابتزاز بالحياة التي يعيشها اهل السودان هناك وتحييد الرموز الذين يحملون اقامات ذهبية ، الامارات تريد أن تلعب بالنار دون ان تستنشق حتى رائحة الدخان وأن تدخل يدها في كل دولة وتخرج بيضاء من غير سوء .
هذا الأمر في الحالة السودانية يبدو صعبا رغم كثرة الذين باعو الموقف الوطني بدراهم معدودات الا انه من السذاجة ان نظن ان حفلا تغني فيه نانسي بتلك البراءة والبساطة ، أن تشارك في تحسين صورة بلد متهم أساسي في هذا التخريب أمر غاية السذاجة وربما لم يتضح حجم الخسارة بعد ، افهم ان قوى سياسية لا تكترث للرأي الداخلي والدمقراطية التي مصدرها الشعب وتعول على تسويات بضغط خارجي ، لكن غير المفهوم كيف لفنان ان ينتهي به المطاف غير مكترث بالجمهور والشعب الذي يعرف تماما ما يحاك ضده
#السودان
جهاد الهندي
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