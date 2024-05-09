إدارة المباحث الجنائية بشرطة البحر الأحمر تنفذ حملات منعية وكشفية واسعة النطاق للجريمة وإزالة الظواهر السالبة





في إطار خطط شرطة ولاية البحر الاحمر المنعية والكشفية للجريمة وإزالة الظواهر السالبة وبناء على توجيهات اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل مدير شرطة ولاية البحر الأحمر وإشراف العميد شرطة عبد العزيز عكوف مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية ومتابعة العقيد شرطة زين العابدين محمد أحمد مدير إدارة المباحث الجنائية بالولاية نفذت مباحث الولاية حملات لمنع وكشف الجريمة وإزالة الظواهر السالبة واسعة النطاق بغرض تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الخارجين على القانون ووضع حد لأنشطتهم الإجرامية وتقديمهم للأجهزة العدلية ومنصات القضاء.

وفي هذا الاتجاه تمكنت هذه الحملات بقيادة ضباط من الإدارة من ضبط خمور بلدية (مهملات) معدة للتوزيع مخباة في باطن الأرض وبالقرب من مواقع التصنيع عبارة عن عدد (٥٣) جركانة عبوة (٣٦) رطل وعدد (٢٦٦) جركانة زنة لتر ونصف وعدد (٤٤٩) كرستالة زنة ٥٠٠ جرام هذا بالإضافة إلى إلى كميات أخرى قدمت كمعروضات أمام المحاكم وضبط عدد من المشتبه بهم وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم في دوائر الاختصاص تحت المواد (٧٩ _ ٧٨) وتقديمهم لمنصات العدالة.

وأضاف العقيد زين العابدين أن هذه الحملات في الربع الاول من هذا العام في إطار خطط الإدارة الراتبة في تنفيذ حملات يومية علي مواقع الجريمة بغرض القضاء عليها. وقد حققت هذه الحملات أهدافها المطلوبة في ملاحقة معتادي الاجرام وإزالة الظواهر السالبة ومداهمة مواقع صناعة الخمور البلدية.واستهدفت حملاتنا أماكن التجمعات الشبابية بكل من كورنيش سيلاند وسي سايد كورنيش اتينينا لمنع الظواهر السالبة والمخلة للسلوك العام، وسوف تستمر هذه الحملات بصورة راتبة ومنتظمة خلال الفترة القادمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان