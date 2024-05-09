توخيل: الهزيمة أمام ريال مدريد مؤلمة.. وقرار الحكم كارثي
أعرب توماس توخيل، مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن حزنه للهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
خسر بايرن ميونيخ بنتيجة (2-1) أمام ريال مدريد في مباراة الإياب لدور نصف النهائي في ملعب “سانتياجو برنابيو”.
أحرز ماتيس دي ليخت هدفًا للفريق البافاري في الدقيقة 90+13، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وصرّح توخيل لقناة دازن قائلاً: “الهزيمة اليوم مؤلمة، سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي منها”. وأضاف: “لقد بذلنا قصارى جهدنا في الملعب، ورغم أنه من الصعب قبول الخسارة، إلا أنها جزء من الواقع”.
أضاف:”لا نشعر بالندم، ولكن من ناحية أخرى كان هناك الكثير من الإصابات، وعدد قليل جدًا من التبديلات، بدأنا برباعي هجومي وفي النهاية كانوا جميعًا خارج الملعب”.
أردف:”قرار الحكم كان كارثي، لأنه ربما توني روديغير كسر التسلل على مزراوي، هذه كارثة تامة، يجب أن يتم استكمال المشهد حتى النهاية”.
وواصل:”هذه هي القاعدة خاصةً عندما يكونون قريبين جدًا من المرمى، لماذا يقومون بارتكاب الخطأ مرتين؟ الحكم المساعد والخطأ الثاني من الحكم الرئيسي”.
زاد:”الحكم الرئيسي لا يجب أن يصفر، يمكنه أن يقول هيا، انتظر قليلاً، نحن في منطقة الجزاء هنا، سأنتظر انتهاء الهجمة ثم يمكننا جميعًا مشاهدته معًا، هذا خرق للقوانين”.
أتم:”مانويل نوير كان استثنائي طوال المباراة، بعدها ارتكب خطأً لن يرتكبه خلال 100 عاما أخرى”.
جريدة الرياض
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